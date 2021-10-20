MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı yapacağını duyurdu. Alıma dair başvurular henüz başlamazken, bu süreçte toplamda 260 kişinin istihdam edileceği açıklandı. MEB personel alımı kapsamında adaylar KPSS puanları ile fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonları için başvuru yapabilecekler.

MEB personel alımı başvuru sürecinde adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti üzerinden yapabilecekler.

MEB personel alımı başvuru şartları

1.1 Genel Şartlar

* 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim

düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları

taşımak.

* Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

* Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine

son verilmemiş olmak.

* Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından

alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

* Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş

psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

1.2 Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans

programlarından mezun olmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

* Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve

İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından

mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu

belgelendirmek.

* Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve

Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden

mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan

sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

* Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir

ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine

sahip olduğunu belgelendirmek