MEB sözleşmeli eğitim personeli başvuruları ne zaman? Şartlar neler? Kılavuz için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı, profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olan öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip kişilerden sözleşmeli personel istihdam edecek.

MEB ilan yayımlayarak başvuru tarihini, şartlarını ve kılavuzunu erişime açtı. Şimdi binlerce kişi detayları öğrenmeye çalışıyor.

MEB sözleşmeli eğitim personeli başvuruları ne zaman?

MEB'in yayımladığı ilana göre başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 13 Şubat'ta sona erecek. Başvuru yapmak isteyenler mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliecek.

KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Genel şartlar neler?

Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerde, 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde düzenlenen genel şartlar aranacaktır.

Özel şartlar neler?

2.1. Öğretim Üyesi Kadrolarından İstihdam Edilecekler

Adaylarda; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olmak şartı aranacaktır.

2.2. Bakanlık Kadrolarında Görev Yapanlardan İstihdam Edilecekler

Adaylarda;

a) Doktora veya üzeri akademik ünvana sahip olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olmak

şartlarından biri aranacaktır.