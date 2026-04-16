MEB tarafından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sınavlarının değerlendirme süreci devam ediyor. AÖL öğrencileri, sonuçların erişime açılacağı tarihi merakla bekliyor. MEB daha önce takvime ilişkin açıklamada bulunmuştu. Bu tarihi bilmeyenler sıkça "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı takvime göre AÖL sonuçları 22 Nisan'da erişime açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.