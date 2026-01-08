MEB tarafından AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL öğrencileri gözünü MEB tarafından duyurulan sonuç tarihine çevirmiş durumda. Sınavların üzerinden günler geçerken “AÖL sonuçları açıklandı mı” sorusu arama motorlarında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav takvimi ve kılavuzda sonuçların ilan edileceği tarihi daha önce paylaşmıştı. İşte o tarih...

AÖL sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

20-21 Aralık tarihinde gerçekleşen AÖL 1. dönem sınav sonuçları takvime göre 20 Ocak'ta erişime açılacak.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.