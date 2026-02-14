MEB tarafından BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2026 süreci, eğitim gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Uygulama aşamalarını geride bırakan öğrenciler için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Aileler, sonuç sürecine ilişkin gelişmeleri anbean takip ediyor. Günler ilerledikçe "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da sıklaşıyor.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.