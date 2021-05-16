MEB'den 17 Mayıs sonrası için açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma süreci sonrasına ilişkin açıklamasına göre, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma süreci sonrasındaki uygulamalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.
Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.