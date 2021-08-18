MEB'den 20 bin öğretmen atama takviminde değişiklik
MEB'in açıkladığı yeni takvime göre, sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi.
Yeni takvime göre eğitim kurumları için tercihler 29 Ağustos ila 2 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar da 3 Eylül 2021 Cuma günü ilan edilecek.
Yapılan açıklamada, "2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Ağustos 2021 - 2 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.