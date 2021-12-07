MEB'den ana sınıfı kararı: 10 öğrenci şartı değiştirildi

Köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısını düşürdü. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen genelgede, COVID-19 salgını sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısının 10’dan 5’e düşürüldüğü açıklandı. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde ana sınıfı açılabilecek.

40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında bu eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde 5 bin yeni ana sınıfı açmayı planladıklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

“Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.”