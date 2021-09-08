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MEB'den COVID-19'la ilgili mazeret kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, COVID-19 hastası ya da karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) COVID-19 hastası ve temaslısı öğrencilerle ilgili yeni karar geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile COVID-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır.''

 

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