MEB'den duyuru geldi mi? Bursluluk Sınavı soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İOKBS sonuç tarihi...

Bursluluk Sınavı için 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar ter döktü. Sınavın ardından soruların cevapları için arayış başladı. Sonuçlar hakında fikir edinebilmek için on binlerce öğrenci "Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanır?" diye soruyor.

BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk Sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair Milli Eğitim Bakanlığından bir tarih paylaşılmadı. Geçen yıl İOKBS soru ve cevap anahtarı sınavdan bir gün sonra 17.44'te MEB'in resmi sitesinden yayımlandı. 2025 yılı Bursluluk Sınavı soru ve cevaplarının 28 Nisan akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre Bursluluk Sınavı'nın sonuçları 30 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.