MEB'den duyuru: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularında tarih belli oldu
Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için tarih açıklandı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı.
Buna göre başvurular 3-7 Haziran tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak ve atamalar 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran tarihinden itibaren yapılacak.