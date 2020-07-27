MEB'den eğitim kurumlarına 'hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu'

27 Temmuz 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'nun yeni dönemde okullara rehberlik edeceğini, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacağını belirterek, "Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması konusunda iş birliği protokolünün imza töreni, Bakan Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi.

Bakan Selçuk, konuşmasına Mersin'de intikal esnasında şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar dileyerek başladı.

Bakanlığın öğrencilere daha iyi eğitim verebilmek için uygulamaya koyduğu çalışmaların sekteye uğramadan devam ettiğini belirten Selçuk, dünyanın pek çok ülkesinden çok daha hızlı ve kapsamlı bir başarı ortaya konulmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Selçuk, "16 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan kurumlarımızın yeni normalde daha temiz, sağlıklı ve güvenli olması için pek çok çalışma yapıyoruz. Her detayı ayrıntılı olarak hesaplıyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı içinde değil, tüm kurumlarımızla bağlantılı olarak tüm kurumları izleyerek bu çabalarımızı sürdürüyoruz. Okulların açılması sadece müfredatın işlenmesi anlamına gelmiyor. Okul bir sosyalleşme alanıdır. Çocuklarımızın öğretimin dışında eğitimle alakasını kuran yerlerdir." dedi.

Bakan Selçuk, anne ve babaların bu süreçte yorulduğunu, onlara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu"nun okulların açılması için yaptıkları hazırlıklarda yol gösterici kaynaklardan biri olduğunun ve kurumlararası iş birliği ile hazırlandığının altını çizen Selçuk, kılavuzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) çalışmaları ile tamamlandığını, kılavuz kapsamında pilot okullarda incelemeler yaptıklarını belirtti. Selçuk, şöyle konuştu:

"Kılavuz, yeni dönemde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak. Okullarımızın kılavuzla bir standart oluşturulabilmesi için kalite kontrol alanında uzman bir kuruluş olan TSE ile çalışmamızın çok ayrı bir önemi var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığının iç süreçlerinde yapmak istemedik. Şeffaf bir şekilde yapmak istedik. Herkese açık ve net olarak ne yaptığımızı bilerek yapmaya çalıştık. Bu iş birliğinde, eğitimdeki standartları test edecek kişilerin, uzmanların yetişmesinde TSE'nin desteği oldu. Bizim öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bu konuda eğitimler aldı. Süreç işlerken, okullarımızdaki hijyen konularında farkındalığı arttırdık ve okullardaki düzenlemeleri buna göre yaptık. TSE ile iş birliği bu açından çok çok önemli. Hangi okulun, hangi standarda sahip olması gerektiği gibi bir kontrol listesinin hazırlanması söz konusu. Koridorlar, öğretmenler odası, sınıflar, ıslak mekanlar, bahçe gibi hangi mekan olursa olsun standartların konulması gibi TSE'nin koyduğu yaklaşım çok çok önemli. Kamuoyuna ve ailelere karşı sorumluluğumuz ve mesuliyetimizin farkında olduğumuz için kapalı bir çalışma olarak değil de, kurumlar arası bir çalışma olarak yapmayı tercih ettik."

Bakanlığın temizlik standartları konusunda "Beyaz Bayrak" isimli bir çalışma yürüttüğünü ve bu kapsamda okulların standartları yerine getirdiğinde Beyaz Bayrak aldıklarını anımsatan Selçuk, koronavirüs sonrası dönemde okulların hijyen konusunda daha yüksek standartları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Hijyen takibi için yazılım hazırlandı

"Kılavuz çalışmaları ortaya çıktıktan sonra öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul yöneticilerimizle toplantılar yaparak görüşleri alındı. Her birinin sahada karşılaşabileceğimiz sorular ve sorunlar konusundaki fikirleri ortaya kondu, istişareler gerçekleştirildi. Son görüşler alınarak, kılavuza son hali verildi" ifadesini kullanan Selçuk, kılavuzu eğitim kurumların kullanımına açtıktan sonra desteklerini çok yoğun olarak sürdüreceklerini belirtti.

Selçuk, kılavuzun uygulanması için okullar, iller ve ülke ölçeğinde ekip kurduklarını dile getirerek, "Kılavuzun uygulanması için 2 bin iş sağlığı ve güvenliği denetmeni yetiştirildi. Bu denetmenler her bir okulu anlamak için objektif değerlendirmeler yapacak. Biz sadece dış değerlendirme yapmak istemiyoruz. Okullar önce öz değerlendirme yapsın. Öz değerlendirmeden sonra bir dış değerlendirme gerçekleşecek. İkisi arasındaki farka bakılacak. Okulun neye ihtiyacı varsa denetmenler bu ortaya koyacak. Arkasından da gereği neyse yerine getirilecek." diye konuştu.

Her eğitim kurumunun bu standartları uygulamaktan sorumlu olduğunu vurgulayan Selçuk, bunun yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan danışmanlığın Bakanlık desteği ile yerine getirileceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, "Sürecin sistematik takibini oluşturmak amacıyla okullarımızın aynı ara yüzü görebilecek bir yazılım hazırlandı. Bu yazılımla takip ve raporlama işini kolay bir şekilde yapabileceğiz." dedi.

"Veli, öğrenci ve öğretmen için özel kılavuzlar da hazırlanacak"

Öğrencilerin kişisel bakım ve becerilerinin önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, bunun için okullarda bir uyum programı başlatacaklarını, çocuklara kişisel temizliğin önemi konusunda farkındalık sağlamak için içerikler hazırladıklarını kaydetti.

"Kılavuz, kurumlara ve hizmetlere yönelik hazırlandı. Veliye, öğrenciye ve öğretmene yönelik özel, ayrı kılavuzlar da hazırlanacak." bilgisini veren Selçuk, kılavuzun hazırlanmasında desteğini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Selçuk, ayrıca "Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA