MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine sıkı denetim

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi izin almadan farklı isimler altında yasa dışı eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten yerlere yönelik geniş çaplı bir denetim harekâtı başlatıyor.

Bakanlık, özellikle son dönemde belediyelerce açılan kreşler ve okul öncesi eğitim merkezlerini odağına alarak, ruhsatsız faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımları ağırlaştırıyor.

Mevcut mevzuata göre belediyelerin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim birimi açması yasak olmasına rağmen pek çok merkezin MEB onayı almadan hizmet verdiği belirlendi. Bakanlık, bu durumun yasal çerçeveye çekilmesi için denetimlerin kapsamını genişletiyor.

Farklı isimlerle gizlenen eğitim mekânlarına yakın takip

Bakanlık tarafından kurulan izleme ve koordinasyon komisyonu, eğitim faaliyeti yürüttüğü halde bunu farklı tabelalar arkasına gizleyen işletmeleri tek tek inceleyecek.

Denetim listesinde kitap kafeler ve ödev evleri, etüt merkezleri ve matematik kulüpleri, Eğitim koçluğu ve dil konuşma terapisi merkezleri gibi isimlerle faaliyet gösteren yerler bulunuyor.

Müfettişler; bu mekânlarda kullanılan eğitim materyallerinden verilen ilanlara kadar tüm ayrıntıları kontrol ederek, sunulan hizmetin bir "eğitim faaliyeti" olup olmadığını tayin edecek.

İdari para cezası ve kapatma kararı

Yapılan incelemeler neticesinde, bakanlık izni olmaksızın eğitim verdiği saptanan kurumlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda izinsiz eğitim veren işletmelere, brüt asgari ücretin 20 katı tutarında (660 bin 600 TL) idari para cezası kesilecek.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen yerler valiliklerce ivedilikle kapatılacak. Resmi ruhsatı bulunup da faaliyet alanının dışına çıkan yerlerin ise çalışma izinleri iptal edilecek.