MEB'in öğretmenlere özel kampanyası nedir? Öğretmenlere ne sürprizi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ÖğretmenİZ Platformu sosyal medya hesabından öğretmenlere müjde niteliğinde bir paylaşım yapıldı. Büyük bir sürpriz yapılacağı belirtilirken ayrıntılara henüz yer verilmedi.

Çok yakında siz değerli öğretmenlerimize özel, büyük ve heyecan verici bir kampanya daha başlıyor! 🎉💫



Bu kampanyada ne olmasını isterdiniz? Yorumlarda buluşalım! ✏️💬



Öğretmen arkadaşlarını etiketle, kampanyalardan herkesten önce haberdar olmalarını sağla!

Haydi, bu heyecanı… pic.twitter.com/k5TY337EoF — ÖğretmenİZ (@ogretmenizmeb) August 13, 2025

MEB'in nasıl bir sürpriz yapacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Yakın zamanda detayların paylaşılması bekleniyor.