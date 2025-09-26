Meclis açılış tarihi: Meclis ne zaman açılacak?

Yeni yasama yılının açılış tarihi için bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşecek olan açılış için heyecan dorukta... Milyonların gözünün çevrildiği Meclis açılış tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Meclis ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı...

Meclis ne zaman açılacak?

21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihine mesaiye başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu dönemde de bütçe maratonu ekim ayıyla birlikte başlayacak ve Meclis çalışmalarının en yoğun gündem maddelerinden biri olacak.