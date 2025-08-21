Meclis açılış tarihi: Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 21 Temmuz'da tatile girdi. Yeni yasama yılı için gün sayılırken çıkacak kanunlar merakla bekleniyor. Vatandaşlar eylül ayı yaklaşırken "Meclis ne zaman açılacak" sorusuna ağırlık veriyor. İşte o tarih...
TBMM'yi yoğun mesai bekliyor. Vatandaşlar yeni çıkacak kanunlar için bekleyiş içerisinde... Yaz mevsimi sona ermek üzere ve Meclis açılış tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte "Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı...
Meclis ne zaman açılacak?
21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihine mesaiye başlayacak.