Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş başvurusunu yaptı

Numan Kurtulmuş bugün Meclis Genel Sekreterliği'ne adaylık başvurusu yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı'nın seçilmesi. Dün AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı aday göstediler. prosedürün tamamlanması için ben de şahsi dilekçemi vererek teamülleri gerçekleştirmiş oldum" dedi.

"Meclis'i çok önemli gündemler bekliyor"

"Bundan sonra söz milletvekillerinindir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Meclis'i çok önemli gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek. Bu önümüzdeki dönemin Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum."

Meclis Başkanlığı seçiminin Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor

AK Parti 'nin 267, MHP'nin 50, Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili bulunuyor. Meclis aritmetiği düşünüldüğünde Kurtulmuş'un, yapılacak oylamalarda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TBMM içtüzüğüne göre; ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak.