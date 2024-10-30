Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' çıkışı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yine çok tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz." dedi.

Son açıklamaları uzun süre tartışılmıştı

Kurtulmuş üç hafta önce de Gazi Üniversitesi'nin akademik açılış töreninde "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin değişmesi gerektiğini söylemiş, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.