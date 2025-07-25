Meclis Başkanlığı'ndan partilere 'Terörsüz Türkiye' çağrısı! Komisyon üyelerinizi bildirin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Meclis bünyesinde oluşturulması planlanan komisyon için siyasi parti gruplarına çağrıda bulundu. Kurtulmuş, partilerden komisyonda yer alacak milletvekillerinin isimlerini 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar iletmelerini istedi.

Irak'ta bir grup PKK'lı teröristin silah bırakmasının ardından başlatılan yeni süreç kapsamında, Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde Meclis'te grubu bulunan partilerin genel başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Komisyonda 51 milletvekili olması bekleniyor

Kurulması planlanan komisyonun 51 milletvekilinden oluşması bekleniyor. TBMM Başkanlığı tarafından partilere gönderilen yazıya göre; komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi 3'er milletvekiliyle temsil edilecek. Mecliste grubu bulunmayan partilerin ise komisyonda birer üyeyle yer alacağı bildirildi.