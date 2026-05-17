Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşmeleri sürecek kanun teklifiyle Türkiye’nin uluslararası şirketler için bölgesel hizmet ve finans merkezi hâline getirilmesi amaçlanıyor.

Teklif kapsamında, İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren ve transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.

Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen gelirlerde kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5’e düşürülecek.

Ayrıca şirketlerin vergi borçlarını yeniden yapılandırabilmesine olanak tanınacak ve ödemeler için 72 aya kadar vade imkânı sağlanacak. Hükümet, bu adımla gönüllü vergi uyumunun artırılmasını hedefliyor.

Türk Kızılayı için yeni yasal çerçeve

Öte yandan, iktidardaki AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik “Türk Kızılay Kanunu” teklifinin de ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif ile Türk Kızılayı’nın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir yasa ile düzenlenecek.

Yeni düzenleme kapsamında, afet ve acil durumlarda stratejik ürün ve hizmetlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz şekilde temin edilmesine olanak sağlanacak. Böylece kritik ihtiyaçların daha hızlı karşılanması amaçlanıyor.

Meclis gündeminde okul saldırıları da var

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarını araştıran parlamento komisyonu da bu hafta çalışmalarını sürdürecek. Komisyonda uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek.

Siyasi partiler de haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.