Meclis Gazze için olağanüstü toplandı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail açıklaması

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede derinleşen insani kriz nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü toplandı.

Genel Kurul bugün saat 14.00’te olağanüstü gündemle açılırken, birleşimi yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu.

“İsrail ateşkesi kabul etmeli”

Kurtulmuş, “İsrail, Gazze’yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçlerini geri çekmeli” dedi.

“Gazze halkı açlığa ve kıtlığa mahkum edildi”

Gazze’de sağlık hizmetlerinin verilemez hale geldiğini, gıda konvoylarının dahi hedef alındığını söyleyen Kurtulmuş, “Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. Hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledildi” ifadelerini kullandı.

“Gazze yeniden ayağa kaldırılmalı”

TBMM Başkanı, Gazze’nin geleceğine dair ise şu mesajı verdi:

“Gazze’ye Birleşmiş Milletler’e ait güç gönderilmeli, Gazze yeniden ayağa kaldırılmalı. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır.”

Netanyahu yönetimine sert tepki

Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetimini “soykırımcı çete” sözleriyle eleştirirken, dünyanın dört bir yanında İsrail’e yönelik tepkilerin yükseldiğini vurguladı.

Ayrıca bazı Batılı ülkelerin önümüzdeki aylarda Filistin’i resmen tanıyacağını belirten Kurtulmuş, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin de bu konuda öncü rol üstlendiğini ifade etti.