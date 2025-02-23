Meclis gündemine kısmi af geliyor

KOVID-19 pandemisi döneminde çıkarılan ve açık cezaevindeki hükümlüleri kapsayan ilk düzenleme, sadece cezası kesinleşen hükümlüler hakkında uygulanıyordu. Ancak benzer durumda olan, cezası geç kesinleşen ya da henüz kesinleşmeyen kişilerin yararlanamaması, anayasanın eşitlik ilkesi yönünden eleştirilere yol açtı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak.

Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar faydalanacak. Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Yapılacak yeni düzenleme ‘Kısmi af’ olarak nitelendiriliyor. Eski düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla sadece cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.

Bakan Tunç: Böyle bir düzenleme mümkün olabilir

Muhalefet partileri ise benzer düzenlemelerin genişletilmesini istiyor. Bu kapsamda TBMM’ye sunulan çeşitli kanun teklifleri bulunurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldığı bir TV programında “Böyle bir düzenlemenin mümkün olabileceğini” belirtti. Adalet Bakanlığı kaynakları ise, kapsamdan yararlanabilecek hükümlü sayısının belirsiz olduğunu, çünkü cezaların kesinleşme tarihlerinin farklılık gösterdiğini ifade ediyor.