Meclis, kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili mesai yapacak

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.

Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.

Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu silinecek.

Komisyonların gündemi

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, çarşamba günü toplanarak, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sözleşmeli üretim modeli, üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılacak.

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayat ve çevreye verilen zararlar orman suçu haline getirilecek.

Dışişleri Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifi ele alınacak.

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu 2022 Raporu'nun sunumunu yapacak.

Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıklarının yetkilileri sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

AK Parti TBMM Grubu, salı günü saat 11.00'de basına kapalı toplanacak.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek grup toplantısında, AK Parti milletvekillerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki çalışmaları değerlendirilecek.