Meclis karıştı: Emekli bayram ikramiyesi haftaya kaldı

Milyonlarce emeklinin önümüzdeki hafta almayı beklediği zamlı bayram ikramiyesi Meclis karışınca ertelendi.

İki gün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 88 kişinin terör ve yolsuzluk iddiaları ile gözaltına alınmasının ardından TBMM'de de hararetli tartışmalar devam ediyor.

Emeklinin bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin de görüşüleceği Meclis oturumu 19 Mart'ta CHP'liler ile AK Parti'li milletvekilleri arasında çıkan tartışmalar nedeniyle 20 Mart Perşembe gününe ertlenmişti. Ancak o oturum da AK Parti ve MHP milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılamadı.

Emekli bayram ikramiyesi haftaya kaldı

Emekli bayram ikramiyesine ilişkin teklifin bugün yeniden ele alınması beklenirken, Meclis'te çıkan tartışmalar beklentileri sonuçsuz bıraktı.

Önümüzdeki hafta yatması bekleniyordu

Bayram ikramiyelerinin 24 - 28 Mart tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyordu.