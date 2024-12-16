Meclis kulislerinde asgari ücret trafiği
Hafta sonu Meclis kulislerinde asgari ücret senaryoları gündeme geldi. İktidar cephesinde yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam konuşulurken, ana muhalefet partisi CHP, 30 bin lirada ısrarcı.
Nagihan KALSIN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 12:00’da yeniden toplanması kararlaştırılırken, hafta sonu Meclis kulisleri de oldukça hareketliydi.
İktidar cephesinde asgari ücret için gerçekleşen ve 2025 yılı hedef enflasyonu arasında bir oran dikkate alınarak çeşitli senaryolar konuşuluyor. Buna göre, asgari ücret zammının yüzde 30-40 civarında olabileceği belirtiliyor. Asgari ücret yüzde 30’luk zamda 22 bin 102 lira seviyesine yükseliyor. Yüzde 40’lık zam, asgari ücretin yaklaşık 6 bin 800 liralık artışla 23 bin 800 liraya çıkması anlamına geliyor.
Faturalardan KDV alınmasın
Ancak görüştüğümüz CHP’li kaynaklar, 30 bin liradan aşağıda bir rakamın asgari ücretli çalışanlar için kabul edilmez olduğunu vurgularken, bir yandan da işverenin desteklenerek küstürülmemesi gerektiğini söylüyor. Muhalefet partisi iki tarafı da rahatlatacak bir mekanizmanın hayata geçirilmesinin daha iyi olacağını dile getiriyor. Konuştuğumuz MHP’li isimler de asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını istiyor.
Ayrıca toplu ulaşım tarifelerinin giderek yükseldiği büyükşehirlerde işletmelerin çalışanları için servis desteği sağlamasını zorunlu kılacak bir uygulamanın önemine değiniyor. İyi Parti Grubu ise 2025 yılı için asgari ücret tekliflerinin 28 bin lira olduğunu ifade ediyor. Devletin doğal gaz, su ve elektrik faturalarından KDV almaması yönünde de talepleri var.
“Dengeli bir tutar için azami gayret gösteriyoruz”
Öte yandan, önceki gün Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret, sadece çalışanlarımızın yaşam standartlarını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında da kritik bir öneme sahiptir. Bakanlık olarak bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor, asgari ücretin, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.
Temel ekonomik veriler ele alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısı gerçekleştirilecek. Komisyonun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında, yarın yapılacak ikinci toplantısında ekonomik veri ve raporlar masaya yatırılacak.