  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Meclis önünde Toros aracını yakan şahıs hakkında tutuklama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Meclis binası önünde beyaz Toros marka aracını yakan şahıs hakkında tutuklama kararı verildiğini belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis önünde Toros aracını yakan şahıs hakkında tutuklama kararı
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM binası önünde beyaz Toros marka aracını yakan kişi hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan tutuklama kararı verildiğini belirtti. kullandı.

"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan tutuklama kararı

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-a maddesi gereğince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir."

TBMM önünde 'beyaz Toros' yangını: 1 kişi gözaltına alındıTBMM önünde 'beyaz Toros' yangını: 1 kişi gözaltına alındıGündem

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA