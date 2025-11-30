Meclis Süreç Komisyonu 19. toplantıya hazırlanıyor

Perşembe günü yapılacak 19. toplantıda İmralı ziyaretine ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Komisyon çalışmalarında önemli bir aşama da siyasi partilerin hazırladığı raporlar olacak. Nihai rapor için teklif ve önerilerin iletilmesi istenmişti. AK Parti’nin raporunu çarşamba günü sunması beklenirken, komisyonda temsil edilen diğer partilerin de bu hafta içerisinde raporlarını Meclis’e teslim etmeleri öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca aralık ayının sonuna doğru tamamlanması hedeflenen komisyon raporunun hazırlanma sürecine ilişkin teknik detaylar da ele alınacak. Rapora son şeklin verilmesinin ardından belgenin Genel Kurul’a sunulması planlanıyor.