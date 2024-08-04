Meclis tatile girdi, AK Parti kolları sıvadı! Yeni dönemde gündeme gelecek yasalar belli oldu

Milletvekilleri tartışmalı sokak köpekleri yasası ile en düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL’ye çıkaran düzenleme dahil pek çok yasayı Meclis’ten geçirdikten sonra tatile girdi. Meclis iki ay kapalı kalacak. Vekiller 1 Ekim’de tekrar mesaiye başlayacak.

Ancak AK Parti’nin iki aylık tatili yeni yasama döneminde gündeme getirilecek yasalar üzerinde çalışarak geçireceği öğrenildi. Yaklaşık dört yıllık seçimsiz sürecin bazı temel sorunları ele almak, kimi konularda reformları hayata geçirmek için çok değerli bir fırsat sunduğunu söyleyen parti yöneticileri, sosyal güvenlik reformundan infaz kanununa bu kapsamda birçok konuyu çalışacaklarını anlatıyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre; son yıllarda çeşitli nedenlerle yapılan bir dizi değişiklikle infaz sisteminin bozulduğu, silbaştan elden geçmesi gerektiği, kamuoyunda da bu konuda ciddi talep olduğu kaydediliyor. AK Parti’nin yaz boyunca çalışacağı iki başlık daha var. O başlıklar da yeni Anayasa ve Meclis içtüzüğü olacak.