Meclis, yargı paketi için mesai yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 4. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haftalık mesaisine 6 Temmuz Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.

Düzenleme ile eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayacak.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.

İdari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak.

İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek.

Konutu terk etmeme yükümlülüğü altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün sayılacak.

Hakim adayları ile avukat stajyerlerine, Anayasa Mahkemesinde staj yapma imkanı getirilecek.

COVID-19 salgını nedeniyle; açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre, 31 Kasım 2021'e kadar uzatılabilecek.

Komisyonların gündemi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, salı günü toplanarak, hayvanları "mal", "eşya" değil, "can" olarak gören anlayışla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'in, "Sanayi politikaları ve kamu satın alımları, dünyada ve Türkiye'de mevcut durum ve Türkiye için öneriler" başlıklı sunumunu dinleyecek.

Dijital Mecralar Komisyonunun, perşembe günkü toplantısında, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sunum yapacak.

Araştırma komisyonları da çalışmalarını sürdürecek.

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, salı günkü toplanacak. Toplantıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, KOSGEB'in, kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık içeren destek programları hakkında bilgi verecek.

Komisyonda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler'in bazı kuruluşlarından gelen yetkililer sunum yapacak.

Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve çarşamba günü yapacağı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığından çok sayıda yetkilinin sunumlarını dinleyecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu çarşamba günü yapacağı toplantıda, Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile Aliağa ve Menemen Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu ele alacak.