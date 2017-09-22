Meclis yarın olağanüstü toplanacak

22 Eylül 2017

AK Parti Grubu, Irak ve Suriye tezkeresini görüşmek üzere Meclis Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasına yönelik 213 milletvekilinin imzasını taşıyan başvuruyu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Meclis Başkanı Kahraman, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

Elitaş, hükümetin, Irak ve Suriye'de oluşan hadiselerle ilgili Anayasanın 92. maddesine göre yurt dışına asker gönderme izni talebiyle ilgili tezkeresinin TBMM Başkanlığına ulaştığını anımsattı. Elitaş, bu çerçevede 213 AK Parti milletvekilinin imzasıyla, uygun görüldüğü takdirde yarın saat 16.00'da Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet yazısını hazırladıklarını kaydetti ve yazıyı Kahraman'a verdi.

Kahraman saatin uygun olduğunu belirterek, "Acil bir durum, dolayısıyla toplantı yarın akdedilecek. Milli bir mesele. İnşallah neticesi de hayırlı, iyi olur. Tezkere geldi. Elzem bir durum var, konjonktür gereği. Başvuruyu alıyoruz ve yarın inşallah TBMM'de gereken prosedür yerine getirilecektir, tezkere oylanacaktır. Çağrıyı yapıyoruz ve inşallah yarın saat 16.00'da Genel Kurulu olağanüstü topluyoruz. Gündemimiz tezkerenin görüşülmesi, oylanması. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tezkere görüşmelerine katılacağını bildirdi.

Kaynak: AA