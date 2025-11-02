Meclis yoğun gündeme başlıyor: Bütçe trafiği hızlanıyor

TBMM, yeni haftada turizm ve vakıflara ilişkin düzenlemeleri görüşecek, HSK için seçim yapacak; Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise dört bakanlığın 2026 yılı bütçeleri ele alınacak.

Görüşülen teklife göre:

* 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri 2025 yılı için aidat ödemeyecek

* İzinsiz veya yasak yerlerde avlananlara yönelik idari para cezaları artırılacak

* Vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak

* Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilecek, deniz savaşlarında batmış gemilerin olduğu bölgeler tarihi sit kapsamına alınacak

* Genel Kurulda ayrıca HSK’da boş bulunan bir üyelik için gizli oylama yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu: Bütçe mesaisi sürüyor

Komisyonda bu hafta 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında şu bakanlıklar sunum yapacak:

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

* Ticaret Bakanlığı

* Hazine ve Maliye Bakanlığı

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

* Bakanlar bütçe sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Siyasi trafik: Grup toplantıları salı ve çarşamba

Meclis’te salı ve çarşamba günleri grup toplantıları yapılacak. Parti genel başkanları güncel siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin mesajlarını kürsüden verecek.