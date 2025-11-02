Meclis yoğun gündeme başlıyor: Bütçe trafiği hızlanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftaya hem Genel Kurul hem de komisyon ayağında yoğun bir gündemle giriyor. Genel Kurulda, Turizm ve Vakıflar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek; Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) bir üye seçimi yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise dört bakanlığın 2026 yılı bütçeleri ele alınacak.
TBMM, yeni haftada turizm ve vakıflara ilişkin düzenlemeleri görüşecek, HSK için seçim yapacak; Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise dört bakanlığın 2026 yılı bütçeleri ele alınacak.
Görüşülen teklife göre:
* 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri 2025 yılı için aidat ödemeyecek
* İzinsiz veya yasak yerlerde avlananlara yönelik idari para cezaları artırılacak
* Vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak
* Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilecek, deniz savaşlarında batmış gemilerin olduğu bölgeler tarihi sit kapsamına alınacak
* Genel Kurulda ayrıca HSK’da boş bulunan bir üyelik için gizli oylama yapılacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu: Bütçe mesaisi sürüyor
Komisyonda bu hafta 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında şu bakanlıklar sunum yapacak:
* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
* Ticaret Bakanlığı
* Hazine ve Maliye Bakanlığı
* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
* Bakanlar bütçe sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.
Siyasi trafik: Grup toplantıları salı ve çarşamba
Meclis’te salı ve çarşamba günleri grup toplantıları yapılacak. Parti genel başkanları güncel siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin mesajlarını kürsüden verecek.