Meclise giren genel başkanlar kimler?

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçildi.

AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçilirken, Cumhur İttifakı çatısı altında kendi listesiyle seçime giren Büyük Birlik Partisi'nin İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Genel Başkanı Mustafa Destici seçilemedi.

Yine Cumhur İttifakı çatısı altında kendi listesiyle seçime giren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan Meclis'e gitti.

6 genel başkanın vekil adayı olmadığı Millet İttifakı'nda da CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül vekil olmaya hak kazandı.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanları İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den, Çiğdem Kılıçgün Uçar ise İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçildi.

Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den meclise girdi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den Meclis'te ikinci dönemini kazandı.

Yeşil Sol Parti listesinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Şanlıurfa'dan, Pervin Buldan da Van'dan milletvekili olarak seçildi.

Gaziantep birinci sıradan milletvekili adayı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da seçilemedi.