Meclis'e gitmeyen Kılıçdaroğlu saat verip çağrı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) grup toplantısının kim tarafından gerçekleştirileceğine yönelik tartışmalar sürerken, hareketlilik sabah saatlerinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu katılmayacak

Edinilen bilgilere göre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapılacak grup toplantısına katılmayacağı öğrenildi.

"O kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'ne davet etti

Parti içerisinde gerilim oluşturma girişimlerinin dış müdahale arayışlarına zemin hazırlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'mize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."