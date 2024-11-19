Meclis'e yeni fezlekeler! CHP, DEM Parti ve İYİ Partili ile bağımsız vekiller var
Meclis'e bazı milletvekilleri için yeni fezlekeler gönderildi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait fezlekeler TBMM Başkanlığına sunuldu. Fezleke hazırlanan vekiller arasında Gökan Zeybek, Burak Akburak, Cengiz Çandar, Salihe Aydeniz, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Cemal Enginyurt ve Yüksel Arslan bulunuyor.
Bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı için hazırlanna yeni Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, bugün Meclis'e sunuldu.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: "CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan."