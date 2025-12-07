Meclis’te 2026 bütçe maratonu başlıyor
2026 yılı merkezi yönetim bütçesinin komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından gözler TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. Genel Kurul’da bütçe mesaisi 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve kesintisiz 14 gün devam edecek.
Komisyon aşaması tamamlanan 2026 bütçesinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri yarın başlayacak.
Genel görüşmeler, kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesaplarının ele alınacağı 9 tur üzerinden yürütülecek. İlk gün, bütçenin tümü üzerine yapılacak genel değerlendirmelerle başlayacak süreç, bakanlık bazındaki müzakerelerle devam edecek.
Görüşme takvimi şöyle ilerleyecek:
9 Aralık Salı: Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı
10 Aralık Çarşamba: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı
11 Aralık Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
12 Aralık Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
13 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
14 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
Bütçe görüşmeleri devam ederken, bu süre boyunca Meclis’te siyasi parti grup toplantıları yapılmayacak.
Bütçe maratonu, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar ve oylama ile tamamlanacak.