Meclis'te 3 gün boyunca ziyaretçi yasağı
TBMM Genel Kurulu 26-29 Temmuz tarihlerinde çalışmaya devam edecek. TBMM Genel Sekreterliği, kurul çalışmalarının daha etkin olabilmesi için üç gün boyunca TBMM'ye ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.
AA
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TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.
Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.