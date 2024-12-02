Meclis'te bu hafta gündem yoğun: GSS prim borçları silinecek

Haftalık çalışmasına 3 Aralık'ta başlayacak Genel Kurul, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda köy kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

26 maddeden oluşan teklif ile kentsel dönüşümün desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde düzenleme yapılıyor.

GSS borcuna af geliyor

Genel Kurul'un gündemine gelecek bir diğer düzenleme ise Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin değişiklikleri içeren kanun teklifi olacak.

Teklifle 2015 yılı öncesine ait genel sağlık sigortası borçlarının tamamı silinecek.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları artık aile hekimleri tarafından mesai dışında uygulanabilecek. Aile hekimliklerinden alınan sağlık raporları da ücrete tabi olacak.

Bakan Tunç milletvekillerine sunum yapacak

Yeni haftada Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu da toplanacak..

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyon üyesi milletvekillerine sunum yapacak, sorularını yanıtlayacak..

Parti grup toplantıları gerçekleşecek

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Genel Başkanlar gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca da Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.