Meclis’te bu hafta vergi paketi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta vergi paketinin maddeleri görüşülecek.

Rayiç bedellerdeki artışlara sınır öngören önergenin Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.

Teklifte Gelir Vergisi Kanunu’nda önemli değişiklikler yer alıyor. Buna göre, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. 2025 yılı için 47 bin TL olan istisna, yeni düzenlemeyle uygulanmayacak. Emekliler istisna kapsamı dışında tutulurken, kira geliri ne olursa olsun gelir vergisi ödenmesi gerekecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe maratonu son haftada;

Komisyonda bu hafta dört bakanlığın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek:

* Tarım ve Orman Bakanlığı – Pazartesi

* Adalet Bakanlığı – Salı

* Milli Savunma Bakanlığı – Çarşamba

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Perşembe

1 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesiyle komisyon çalışmaları tamamlanacak.