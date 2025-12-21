Meclis’te bütçe mesaisi tamamlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda aralıksız süren bütçe görüşmeleri bugün sona eriyor. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilecek.

Genel Kurul’da siyasi parti grupları bütçe görüşmeleri kapsamında 60’ar dakika söz alacak. Yürütme adına konuşmayı Cevdet Yılmaz yapacak. Ardından 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından Meclis gündeminde 11’inci Yargı Paketi yer alacak. Düzenleme ile suç örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin cezaların artırılması, 18 yaş altındaki çocukları suça sürükleyenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması öngörülüyor. Buna göre, çocukları suç aracı olarak kullanan silahlı örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Pakette ayrıca pandemi dönemine ilişkin denetimli serbestlik ve açık ceza infaz kurumlarına dair düzenlemeler bulunuyor. Suç tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olan hükümlüler, daha erken açık ceza infazına ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma imkânına sahip olacak.

Rapor takvimi işliyor

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda raporlama çalışmaları yeni haftada da devam edecek. AK Parti’nin 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan raporunu Meclis Başkanlığı’na sunmasının ardından, MHP, CHP, Yeni Yol ve DEM Parti de raporlarını iletti. Yeni haftada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, komisyonun koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.