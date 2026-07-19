Meclis'te gözler yeni haftada: Emekli aylığı artışı ve yargı teklifleri masada

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ekonomi, eğitim ve adalet alanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler gündemde olacak.

Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının 20 bin liradan yüzde 17,76 artışla 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören teklif görüşülecek.

Teklifte ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerinin genişletilmesine yönelik düzenlemeler ile sinema ve turizm sektörüne sağlanacak destekler ve uluslararası okullara ilişkin yeni kurallar da yer alıyor.

Genel Kurul gündeminde, eğitimini yarıda bırakan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine öğrenimlerine yeniden devam etme hakkı tanıyacak düzenlemenin de ilerleyen günlerde ele alınması bekleniyor.

18 yaş altı suçlular için cezalar ağırlaşıyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaş altındaki suçlulara yönelik ceza düzenlemesinin görüşmeleri sürecek.

Teklife göre, 15-18 yaş grubunda işlenen bazı suçlarda hâkim, suçun niteliğine göre ceza indirimi uygulamayabilecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak.

Düzenleme kapsamında çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveynlere 2 yıla, çocuğun güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Okul saldırıları komisyonunun gündeminde bakanlık sunumları var

Okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek.

Komisyonda bu hafta Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.