ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Meclis'te İdlib kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

Meclis'te İdlib kapalı oturum sona erdi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.

Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin 'oturumun kapalı yapılmasına' yönelik önergesini okuttu.

Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap