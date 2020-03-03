Meclis'te İdlib kapalı oturum sona erdi
TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.
Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin 'oturumun kapalı yapılmasına' yönelik önergesini okuttu.
Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.
Kaynak: AA