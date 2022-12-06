Meclis'te kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülürken kavga çıktı.

Bütçe görüşmelerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye geldi. Beyaz ile AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavga bir süre daha devam edince Meclis Başkanvekili Haydar Akar birleşime ara verdi.

Verilen arada da devam eden kavga sırasında İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yaralandı. Meclis revirinde müdahale edilen Örs, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.