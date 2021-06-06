Meclis’te müsilaj için araştırma komisyonu kurulacak

ANKARA (DÜNYA)

TBMM'de müsilaj ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik olarak Mecliste araştırma komisyonu kurulması için hazırladıkları önergeyi bu hafta görüşmeyi planladıklarını bildirdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesinin, Marmara Denizi’nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenlerin müsilaj problemine neden olduğunu belirtti.

Turan, “Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası’nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. Mavi Vatan’ımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek.” dedi.