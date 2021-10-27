Meclis'te Şentop ile Gergerlioğlu arasında tartışma

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi ile gözaltına alınip tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi.

Milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle protesto amacıyla Meclis'te yaptığı eylemi ve burada gözaltına alınmasına ilişkin yaşananları anlatan Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu süreçteki tutumunu eleştirdi. Gergerlioğlu, Şentop'un milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia etti.

TBMM Başkanı Şentop, meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi. Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam ederken, AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2022 yılı bütçeleri üzerinde konuşmalar devam ediyor.

CHP'li Şahin, Sayıştay üzerinden eleştirdi

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Sayıştay'ın görevinin, kamuda hesap verme sorumluluğuyla mali saydamlığa katkı sağlamak üzere denetim, yargılama ve rehberlik yapmak olduğunu söyledi.

Sayıştay'ın özünde kamu ve toplum adına denetim yapan bağımsız bir anayasal kuruluş olduğunu vurgulayan Şahin, "Sayıştay, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan, hırsızlık ve yolsuzlukları ortaya çıkarıp o yolsuzlukların tekrar kamu bütçesine dönmesini sağlamak için var olan önemli bir kurumdur. 19 yıllık AKP hükümetlerinde Sayıştay denetimi dışında tutulan işlemler kategorisi, kurumlar kategorisi giderek yaygınlaşmakta ve bu da hukuk devleti ilkesine ağır bir darbe indirmektedir." diye konuştu.