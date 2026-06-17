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Meclis'te tatil yok: Çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü uyarınca 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, Genel Kurul'da alınan kararla çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

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Meclis'te tatil yok: Çalışma süresi uzatıldı

 TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'nci Birleşimi'nde karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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