Meclis'te tatil yok: Çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü uyarınca 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, Genel Kurul'da alınan kararla çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
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TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'nci Birleşimi'nde karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA