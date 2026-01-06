Meclis’te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Rapor bu ay tamamlanacak

Meclis’te “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun hazırlayacağı rapora ilişkin mesai sürerken, partilerin koordinatör grup başkanvekilleri bugün ikinci kez bir araya gelecek.

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreçle ilgili raporun bu ay içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Yıldız, söz konusu raporun uzlaşıyla ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.

İnfaz yasasına kanun çözümü

Gazetecilerin infaz düzenlemesine dair olası bir çalışma olup olmayacağı yönündeki sorusuna da yanıt veren Yıldız, Anayasa’daki eşitlik ilkesini esas alan bir infaz kanununun yapılabileceğini söyledi.

İnfaz yasası ile şimdiye kadar 50 bin kişinin cezaevinden çıktığını belirten Yıldız, "6 ay içinde 50 bin kişi daha çıkacak. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz" ifadelerini kullandı.