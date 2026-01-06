Google Haberler

Meclis’te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Rapor bu ay tamamlanacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Partilerin koordinatörleri bugün yeniden bir araya gelirken, MHP’li Feti Yıldız raporun bu ay uzlaşıyla tamamlanacağını belirtti. Yıldız aynı zamanda infaz yasasında ise eşitlik ilkesine dayalı bir düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Meclis’te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Rapor bu ay tamamlanacak

Meclis’te “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun hazırlayacağı rapora ilişkin mesai sürerken, partilerin koordinatör grup başkanvekilleri bugün ikinci kez bir araya gelecek.

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreçle ilgili raporun bu ay içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Yıldız, söz konusu raporun uzlaşıyla ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.

İnfaz yasasına kanun çözümü

Gazetecilerin infaz düzenlemesine dair olası bir çalışma olup olmayacağı yönündeki sorusuna da yanıt veren Yıldız, Anayasa’daki eşitlik ilkesini esas alan bir infaz kanununun yapılabileceğini söyledi.

İnfaz yasası ile şimdiye kadar 50 bin kişinin cezaevinden çıktığını belirten Yıldız, "6 ay içinde 50 bin kişi daha çıkacak. İnfaz Kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de onun içinde olur. Bu işlerden kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Günlük bin 375 lira ödenecekCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Günlük bin 375 lira ödenecekDünya
Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2025'in olayı 'Terörsüz Türkiye'dirDevlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2025'in olayı 'Terörsüz Türkiye'dirGündem
Çok Okunanlar