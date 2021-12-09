Meclis'te yine yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi. Oylama öncesinde Meclis'te dün gün boyu yüksek olan gerilim gece saatlerinde yine artı. Bakanlar Mustafa Varank ve Süleyman Soylu’nun konuşmalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Suç işleri bakanı iftira işleri bakanına dönüştü.” diyerek başladığı konuşmasını, Soylu’nun sözlerini hatırlatarak sürdürdü.

Özel, “‘Bizden önceki bakanın oğlunun evinde para kasası çıktı. Dikkatli ol oğlum’ diyorsan senden önceki bakanın suçlarını kabulleniyorsun demektir.” dedi.

Özel, Bakan Soylu’ya tepkisini sürdürerek, “Şizoid (kişilik bozukluğu) sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda” diye konuştu. Özel konuşurken AK Partili milletvekilleri onun üzerine yürüdü. Araya CHP’li milletvekilleri girdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP’li milletvekillerine yumruk attı.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.