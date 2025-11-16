Meclis’te yoğun hafta: 11’inci yargı paketi Meclis’e geliyor

TBMM bu hafta yeni Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri ve turizm düzenlemeleriyle yoğun bir gündeme sahip olacak.

Adalet sisteminde önemli düzenlemeler içeren 11’inci Yargı Paketi'nin, hafta içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Teklifin odağında, 18 yaş altındaki çocukları suça yönlendiren örgütler yer alacak. Ayrıca havaya ateş açma, trafikte yol kesme gibi toplumsal huzuru bozan fiillere yönelik cezalar da ağırlaştırılacak.

Turizm ve vakıflar düzenlemesi görüşülecek

Genel Kurul’da bu hafta turizm ve vakıflara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri, bu yıl aidat ödemeyecek.

Vakıf taşınmazlarının kira süresi, 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilecek.

Bu görüşmelerin ardından, Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi de Genel Kurul gündemine gelecek.

Bütçe maratonu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor

2026 yılı bütçe görüşmeleri, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam edecek.

Hafta boyunca şu bakanlıkların bütçeleri ele alınacak:

*İçişleri Bakanlığı

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

*Dışişleri Bakanlığı

*Milli Eğitim Bakanlığı

* Sağlık Bakanlığı