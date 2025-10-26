Meclis’te yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri ve ‘Terörsüz Türkiye’ toplantısı gündemde

Meclis, bu hafta hem 2026 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeleri hem de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı toplantısını gerçekleştirecek.

31 Ekim Perşembe günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak komisyonun ilk oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Bakanlar, milletvekillerinin süreçle ilgili sorularını yanıtlayacak.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin geneli üzerindeki görüşmeler bu hafta devam edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeye ilişkin genel değerlendirmelerde bulunacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Cuma günü ise TBMM bütçesi ele alınacak; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kendi bütçesine ilişkin sunum yapacak.

Engelli bireylerin sorunları da gündemde

Bu hafta ayrıca, TBMM’de engelli bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik kurulan araştırma komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Komisyon, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yetkililerinin sunumlarını dinleyecek.

Cumhuriyet coşkusu Meclis’te yaşanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Meclis önünden başlayacak “Cumhuriyet Korteji”, Birinci Meclis’e kadar sürecek. Genç-yaşlı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek yürüyüşte Türk bayraklarıyla kutlamalar yapılacak.