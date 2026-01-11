Meclis’te yoğun hafta: Emekli maaşı, trafik ve doğum izni gündemde

Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

Düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanması bekleniyor. Aynı komisyonda asgari ücret işveren desteğinin bin 270 liraya çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu’nun mali tabloları da gündeme gelecek.

Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif ise Çevre Komisyonu’nda ele alınacak. Teklif kapsamında site yönetimlerinin aidat artırma yetkilerine sınırlama getirilerek keyfi artışların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmemesi yönünde düzenleme yapılacak.

Trafikte saldırgana ehliyet yaptırımı

Genel Kurul’da görüşmeleri süren Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle trafikte saldırgan davranışlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Buna göre, başka bir aracı ısrarla takip eden ya da saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilebilecek. Drift, makas atma, konvoy oluşturma gibi yol güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de ehliyete 60 gün el koyma cezası uygulanacak.

Doğum izni uzatılıyor

Meclis gündeminde sosyal haklara ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Kadın çalışanların 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken, eşi doğum yapan babaların izin süresi de 5 günden 10 güne yükseltilerek memurlarla eşitlenecek.